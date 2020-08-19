قال عبدالمنعم حامد، وكيل وزارة التموين، إن تخفيف وزن رغيف الخبز كان مطلبًا من الشعبة العامة للمخابز، مضيفًا أن بعض المخابز كانت تقلل وزن رغيف الخبز عن الوزن المُحدد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة التموين تتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية على العاملين؛ دعمًا لاستقرارهم اجتماعيًا، حيث أنهم فئة فعالة في المجتمع.

وأشار إلى زيادة عدد الأرغفة المُنتجة من الچوال الواحد لتصل إلى 1450 رغيفًا بدلًا من 1250، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة الخبز، مؤكدًا توحيد أوزان الخبز على جميع المخازن.

وأكد أن الوزارة تحرص على المحافظة على سعر رغيف الخبز، متابعًا أن الدولة تتحمل دعمًا على رغيف الخبز يقدر بـ50 قرشًا على كل رغيف يحصل عليه المواطن.

وكان قد خففت وزارة التموين وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جراماً للرغيف الواحد.