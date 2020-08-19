محافظ الجيزة: 11 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء وتحصيل 225 مليون جنيه

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتباراً من 15 أغسطس الجارى إلى 15 سبتمبر المقبل تسهيلا على المواطنين .



وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 11 ألف و 323 طلب، مشيرا إلى ان إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء 225 مليون جنيه حتي الآن.



وأوضح المحافظ أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة خاصه فى مجالات البنية التحتية.



وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومى لمتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسيهلاً على المواطنين بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولوياته.



وتابع المحافظ، ان حى الهرم جاء فى المركز الاول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 1475 طلب يتبعه حى الوراق بــ 620 طلب وحى العجوزة 552 طلب كما جاء مركز منشأة القناطر الاعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح وبلغت 1639 طلب وابو النمرس 1011 طلب وكرداسة 903 طلب وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 17 اغسطس.



وأشارت المحافظة، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح فى مقدمتها اقرار اسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع كافه مناطق المحافظة وكذلك وقد تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات .



وأوضح المحافظ أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.