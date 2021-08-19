قافلة طبية توقع الكشف على 106 حالة مرضية بوسط سيناء

دشن الهلال الأحمر المصري قافلة طبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في منطقة مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، حيث ضمت عددآ من التخصصات الطبية الآتية وهي :(جلدية، عيون، باطنه، أطفال، أسنان، نساء).

قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي علي عدد (106) حالة مرضية داخل الوحدة الصحة بقرية المنبطح وتم صرف العلاج اللازم لكل حالة بالمجان، وذلك برفقة اللواء أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة.

وأعلن مجلس مدينة الحسنة بأنه سوف يتم استقبال القافلة الطبية القادمة من الهلال الأحمر بالوحدة الصحية بالحسنه للمرة الثانية نهار الخميس، وعلي من يرغب بتوقيع الكشف الطبي عليه التوجه إلى الوحدة الصحية وسيتم صرف العلاج اللازم له.