اعتصام وزير تونسي سابق في مطار قرطاج بعد منعه من السفر

دخل وزير الشؤون الدينية الأسبق والقريب من حزب حركة النهضة الاسلامية نور الدين الخادمي، في اعتصام بمطار تونس قرطاج الدولي احتجاجا على منعه من السفر.

وقال الخادمي الذي بدأ اعتصامه مساء الخميس، إنه مُنع من السفر مع عائلته، على الرغم من عدم وجود أي موانع قضائية ضده، وفق ما ذكره.

وأضاف الخادمي أنه للمرة السابعة يُمنع من السفر كما تعطلت عودة ابنته إلى دراستها في الخارج.

ومنذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 منعت السلطات الأمنية عدة قياديين في حركة النهضة الخصم الأول للرئيس، ومن أحزاب أخرى إلى جانب نواب في البرلمان المنحل ووزراء سابقين من السفر كإجراء احترازي.

وقال الخادمي إنه لن يفك اعتصامه قبل تمكينه من حقه في السفر وحرية التنقل.

وشغل الخادمي منصب وزير الشؤون الدينية في أول حكومة قادتها حركة النهضة بعد الثورة وسقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 واستمر في المنصب حتى عام 2014.

وهو استاذ جامعي في أصول الفقه ويعمل في وحدة البحث بجامعة قطر.