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الأهلي يعلن إصابة لاشين لاعب اليد بقطع في الرباط الصليبي

علي البحيري
نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 11:58 م

قال ياسر لبيب رئيس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن محمد لاشين لاعب الفريق قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أتليتكو بلد الوليد الودية بمعسكر إسبانيا.

وأوضح أن لاشين خضع لاشعات دقيقة وفحوصات مكثفة تبين منها إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وأنه سيتم عمل الترتيبات اللازمة لإجراء الجراحة الخاصة به في أقرب وقت.

واشار لبيب إلى أن لاشين لاعب مميز وصاحب شخصية قوية ولديه القدرة على تجاوز الإصابة ، وأن منظومة كرة اليد بالنادي تسانده بشدة من أجل تخطي هذه المرحلة والعودة من جديد إلى الفريق.


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