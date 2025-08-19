بيراميدز يتعثر أمام المصري في قمة مثيرة بالدوري

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بيراميدز والمصري البورسعيدي بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

المواجهة جاءت عامرة بالإثارة والندية منذ بدايتها، حيث تقدم بيراميدز أولًا عبر البرازيلي إيفرتون دا سيلفا في الدقيقة 37، بعد فاصل مهاري أنهاه بتسديدة قوية في الشباك.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، عاد المصري سريعًا بهدف رائع لعبد الرحيم دغموم في الدقيقة 49، بعدما أطلق تسديدة صاروخية اصطدمت بالعارضة وسكنت المرمى. ورد بيراميدز في الدقيقة 66 عن طريق الكونغولي فيستون ماييلي الذي استفاد من تمريرة بينية مميزة لأحمد عاطف، ليسجل الهدف الثاني بعد تأكيد تقنية الفيديو.

لكن الإثارة لم تتوقف، إذ رفض المصري الخروج خاسرًا، وأدرك التعادل مجددًا عن طريق عمر الساعي في الدقيقة 83 بتسديدة قوية هزّت شباك أحمد الشناوي، وسط فرحة كبيرة من جماهيره.

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات متبادلة من الفريقين لخطف النقاط الثلاث، غير أن صافرة الحكم أعلنت النهاية بالتعادل العادل قياسًا بأداء الطرفين.

وبهذه النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 7 نقاط معززًا صدارته لجدول الدوري، فيما وصل بيراميدز إلى 5 نقاط ليبقى قريبًا من فرق المقدمة في سباق المنافسة المبكر.