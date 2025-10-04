الكويت تشيد بتعاون البحرين والأردن وتركيا في الإفراج عن اثنين من مواطنيها

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن شكر وامتنان الكويت لكل من البحرين والأردن وتركيا وسائر الدول الشقيقة والصديقة على تعاونهم وتنسيقهم خلال الأيام الماضية ما أسفر عن الإفراج عن اثنين من المعتقلين الكويتيين المشاركين في (أسطول الصمود العالمي) مع بذل كافة الجهود للإفراج عن مواطن آخر مازال معتقلا.

وأضافت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم السبت أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية من أجل الإفراج عن جميع المواطنين الكويتيين المشاركين ضمن أسطول الصمود العالمي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتابع البيان "نجدد التأكيد على أن سلامة المواطنين الكويتيين في الخارج تشكل أولوية أساسية لنا وسنعمل على تأمين عودة جميع المواطنين إلى أرض الوطن في أقرب فرصة".