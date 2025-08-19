تحليل: سيارات كبار السياسيين في ألمانيا تصدر انبعاثات تفوق المتوسط

يشير تحليل جديد إلى أن السيارات الرسمية التي يستخدمها كبار السياسيين في ألمانيا، تصدر انبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الضار بالمناخ، أكثر بكثير من متوسط انبعاثات السيارات التي يقودها المواطنون العاديون.

وأظهر تصنيف صادر عن منظمة العمل البيئي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن 87 فقط من أصل 238 سياسيا بارزا في البلاد يقودون سيارات كهربائية.

وأضافت المنظمة، أنه "رغم تفاقم أزمة المناخ، لا توجد أي مؤشرات على وجود تحول مستمر نحو استخدام السيارات الرسمية الموفرة للوقود في الحكومة، حتى بعد تغيير الحكومة".

ومع ذلك، اكتشف التحليل أن استخدام السيارات الكهربائية بالكامل، ارتفع على المستوى الاتحادي بشكل طفيف، ليصل إلى 57% بالمقارنة مع 50% في العام السابق.

ومع ذلك، تأتي أرقام منظمة العمل البيئي مع بعض التحفظات. فعلى سبيل المثال، يستند التصنيف إلى افتراض أن السيارات الهجينة القابلة للشحن تستخدم في وضع الاحتراق فقط.

وبينما تشير الدراسات إلى أن هذا هو الحال عادة، فلم يدرس معدو التحليل سلوك القيادة الخاص بكبار السياسيين وسائقيهم.