الخارجية اللبنانية: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور انتهاك صارخ لسيادة سوريا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في سوريا فجر أمس الثلاثاء، مؤكّدةً موقف لبنان الثابت في دعم سيادة سوريا وأمنها واستقرارها.

وجاء في بيان الوزارة، أنها تدين "بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب فجر أمس الثلاثاء"، معتبرةً إياها "انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقا واضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة "موقف لبنان الثابت في دعم سيادة سوريا وأمنها واستقرارها"، مشددةً على "رفض لبنان أي اعتداء على أراضيها، وعلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات والامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار الإقليمي".

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، فجر أمس الثلاثاء، مدرج مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب؛ ما أدى إلى أضرار مادّية في بنية المطار دون وقوع إصابات.