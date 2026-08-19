وزير الخارجية الكوري الجنوبي: لم يتم إخطار سول مسبقا بأمر ترامب تقليص المناورات العسكرية المشتركة

صرح وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، اليوم الأربعاء، بأنه لم يتم إبلاغ الحكومة الكورية الجنوبية مسبقا بتوجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين.

وقال الوزير أمام لجنة الشئون الخارجية والوحدة التابعة للجمعية الوطنية (البرلمان) "لم تكن حكومتنا ولا المسؤولون الأمريكيون، على علم بما كتبه الرئيس ترامب على موقعه تروث سوشيال" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، وأضاف: "لم يتم إخطارنا مسبقا".

وفيما يتعلق بتقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمعروفة باسم "أولتشي فريدوم شيلد"، قال جو هيون إنه يعتقد أن وزير الدفاع آن جيو باك "يجري مشاورات مكثفة" مع الجانب الأمريكي.

وتابع: "بما أن وزير دفاعنا يشارك في المناقشات، فإننا لا ننظر إلى الخطوة على أنها إخطار أحادي الجانب".

وقال وزير الخارجية بشأن ما إذا كان تقليص حجم المناورات قد يؤثر على النقل المخطط للسيطرة العملياتية من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، إن واشنطن "لا ينبغي أن تستخدم هذا التقليص ذريعة لمزيد من التأخير في عملية النقل، حيث يتم تقليص حجم التدريبات بناء على طلب الولايات المتحدة."

وتعليقا على إمكانية عقد قمة هذا الخريف بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أوضح الوزير، أن مثل هذا الاجتماع، إذا تحقق، سيمثل "نقطة تحول جديدة."

واستطرد بالقول: "الحكومة الكورية الجنوبية تستعد لفتح قنوات للحوار مع كوريا الشمالية وستتشاور بشكل وثيق مع الجانب الأمريكي حتى لا تفوت هذه الفرصة."

وأشار إلى أن سول أبلغت واشنطن بهذه النوايا، لكنها لم تتلق ردا بعد. وأضاف أن الحكومة الكورية استفسرت أيضا عن تفاصيل ما وصفه ترامب باتصالات جرت مؤخرا بين واشنطن وبيونج يانج.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تهمش كوريا الجنوبية في سعيها لإجراء حوار مع كوريا الشمالية، قال الوزير إن وزارته سوف تتخذ بسرعة الإجراءات اللازمة من خلال المشاورات مع الأجهزة الأمريكية ذات الصلة، وستبذل قصارى جهدها لضمان عدم إضعاف التحالف بين سول وواشنطن.