باكستان تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا

أدانت باكستان بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الباكستانية، الأربعاء، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، غداة الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا.

وأكد البيان أن باكستان تدين بشدة هذه الهجمات، معتبرا أن "مثل هذه الأعمال الاستفزازية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومن شأنها أن تقوض السلام والاستقرار في المنطقة بشكل أكبر".

وشدد البيان على تضامن باكستان مع سوريا ودعمها لسيادتها ووحدة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت فجر الثلاثاء، 8 غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري المهجور، الواقع في الريف الشرقي لمحافظة إدلب.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، وسّعت إسرائيل نطاق هجماتها في أنحاء سوريا، ولا تزال تستهدف مستودعات الأسلحة والصواريخ، فضلا عن منشآت عسكرية استراتيجية.