ترامب: أمريكا تتعامل بشكل طيب مع طالبان

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امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة طالبان، يوم الجمعة، واصفا إياها بأنها حازمة وذكية وقال إن الولايات المتحدة تتعامل بشكل طيب مع الجماعة الأفغانية المتشددة.

وكانت القوات الأمريكية التي غزت أفغانستان بعد شهر من هجمات 11 سبتمبر عام 2001 قد أطاحت بحكومة طالبان. وبدأت الحركة مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية هذا الأسبوع لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقدين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "نحن نتعامل بشكل طيب للغاية مع طالبان" . وأضاف: "هم حازمون للغاية وأذكياء للغاية وحاسمون للغاية لكن تعرفون أنه مر 19 عاما (منذ بدء الحرب) وأنهم تعبوا من القتال بكل صراحة"، وفقاً لوكالة رويترز.

ويتوق ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر لأن يُنسب له إنهاء أطول حرب أمريكية وعبرت إدارته عن اعتزامها استخدام المساعدات وسيلة لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان.

وتتجه الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من أفغانستان بحلول مايو عام 2021 بعد أن توفي طالبان بضمانات أمنية معينة.

وعقدت الحكومة الأفغانية وطالبان أول اجتماع رسمي في إطار مفاوضات السلام بينهما يوم الثلاثاء في الدوحة بعد حفل افتتاح حضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت.