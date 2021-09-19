نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد: «إي فاينانس» تبدأ إجراءات قيد أسهمها فى البورصة

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 19 سبتمبر2021، والتي جاء في مقدمتها:

«إي فاينانس» تبدأ إجراءات قد أسهمها فى البورصة تمهيدا لعملية الطرح

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أنها بدأت إجراءات قيد أسهمها بالبورصة المصرية، تمهيدا لتنفيذ عملية الطرح العام لأسهمها فى سوق المال، وتعتزم «إي فاينانس» تنفيذ الطرح العام في السوق الأولي بالبورصة لـ177.8 مليون سهم عادي، بالإضافة إلى طرح 80 مليون سهم بحصد أقصي من الأسهم الحالية فى السوق الثانوية بالبورصة المصرية، وبما يعادل إجمالا 14.5% من أسهم رأسمال الشركة.

فيتش سوليوشنز تتوقع زيادة حجم الناتج المحلي لمصر لـ943.4 مليار دولار في عام 2030

توقعت" فيتش سوليوشنز" بزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليصل إلى 943.4 مليار دولار في عام 2030، جاء ذلك فى الإنفوجراف الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم حول توقعات متفائلة لأهم مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2030، التوقعات بزيادة حجم الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 35% مقارنة بعام 2020، بالإضافة إلى انخفاض كلٍّ من عجز الموازنة ومعدل البطالة ومعدل التضخم بنسبة 21%، 2%، 0.3% على التوالي.

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تحصيل 3.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة

تلقى محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، الإفراج عن مشمول 6 آلاف و305 شهادات جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة، بإجمالي 21 ألفًا و798 حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر أغسطس الماضى 3.4 مليار جنيه.

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جامع تبحث ضخ استثمارات جديدة في قطاع الملابس

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال الملابس الجاهزة، ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، أكدت جامع حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للشركات الأجنبية العاملة أو الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري وتذليل كل العقبات التي قد تعترض طريق نموها بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

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التخطيط تطلق دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، النسخة الثانية من دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية، وأوضحت هالة السعيد، أن الدليل الإرشادي الخاص بالإدارة الاستراتيجية الذي أعدته الوزارة يأتي في إطار جهود تطوير عملية التخطيط والتنمية وضمان فاعلية عملية التخطيط ومخرجاتها، ويتناول الدليل الإطار المؤسسي لعمل الإدارة الاستراتيجية من حيث المهام الرئيسية والاختصاصات والمخرجات المتوقعة، وأن الدليل يستعرض كذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية التي تتضمنها الإدارة الاستراتيجية.

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ليبيا تعيد تسيير الرحلات إلى مطار القاهرة نهاية الشهر الجاري

اتفقت مصلحة الطيران المدني في ليبيا و مصر على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي، وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأن الاتفاق جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية إلى القاهرة، والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، والتي كان من بينها مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها في مصر.

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انخفاض أسعار الدواجن واستقرار لمعظم السلع الأساسية

شهدت الأسواق خلال الشهر الماضي استقرارا في أسعار معظم السلع الاستهلاكية، حيث استقرت أسعار الزيوت الطبيعية والسكر ومنتجات الألبان والدقيق والمخبوزات وكانت أبرز التغيرات في أسعار السوق ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم، حيث ارتفعت أسعار اللحم الكندوز البلدي بحوالي 8% بينما ارتفع سعر البتلو بحوالي 7%، واللحم الضأن بحدود 7% مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بحوالي 8%، كما انخفضت أسعار بيض المائدة بحوالي 11%.

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انطلاق معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية.. 9 أكتوبر

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الرئيس السيسي، وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن رعاية الرئيس السيسي للمعرض للعام الثالث على التوالي، تعكس اهتمامه بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، التي تتيح فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة بكافة المحافظات كما تعبر عن التنوع الثقافي للحضارة المصرية.

«القابضة المصرية الكويتية» تستثمر 4.7 مليار جنيه في مصر

كشف شريف الزيات، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، عن ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار، (4.7 مليار جنيه)، في مصر خلال العام الجاري وحتى منتصف العام المقبل، وأَضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته البورصة المصرية، اليوم، بمناسبة بدء التداول على الأسهم المحول قيمتها من الدولار إلى الجنيه، إن القابضة المصرية الكويتية، ضخت 100 مليون دولار في شركة الإسكندرية للأسمدة لزيادة حصتها من 45% إلى 57%، كما تستثمر 80 مليون دولار، في مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الخشب المضغوط، والذي يُقام على مساحة 150 ألف متر مربع.

تنفيذ 205.4 ألف وحدة في 317 منطقة

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تم تنفيذ 205.4 ألف وحدة في 317 منطقة، وجاري تنفيذ 40.6 ألف وحدة بـ 40 منطقة، علماً بأن إجمالي تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 62.2 مليار جنيه، مؤكدا ، أن مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021

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التسوية لـ766 موظفا بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية

أعلن صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لـ766 موظفا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، وأرسل الجهاز موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها، موضحا أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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غدا.. مصر للطيران تسيير 73 رحلة

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 73 رحلة جوية "دولية وداخلية"؛ لنقل 9 آلاف و453 راكبا لوجهات مختلفة، بمعدل 51 رحلة دولية إلى تورنتو، دبي، عمَان، جوبا، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، الكويت، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، إسطنبول، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، البحرين، روما، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، لارناكا، الخرطوم، بغداد، إضافة إلى 18 رحلة إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 4 رحلات شحن جوي.

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المركزى يطرح أذون خزانة بـ11.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة، بلغت قيمة الطرح الأول بلغت 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 5 مليارات جنيه لأجل 273 يوماً.

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تراجع مؤشرات البورصة بـنهاية التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.97% عند مستوى 10889.65 نقطة، كما تراجع المؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 2.92% عند مستوى 3753.47 نقطة، وهبط المؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 3.59% عند مستوي 2763.72 نقطة.