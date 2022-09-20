إسرائيل تعتزم استخراج الغاز من حقل كاريش باتفاق مع لبنان أو بدونه



أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان أن بلاده سوف تستخرج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه سواء من خلال اتفاق مع لبنان أو بدونه.



غير أن البيان قال إن إسرائيل تعتقد بأن اتفاقا لترسيم حدودها البحرية مع لبنان وحماية مصالح كلتا الدولتين "يمكن ويجب التوصل إليه"،حسبما ذكرت اليوم الاثنين صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية .



يأتي البيان الإسرائيلي رغم تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق من اليوم الاثنين أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له".



كان الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين قد أعلن أيضا عن إحراز تقدم في المفاوضات.



يذكر أن حزب الله اللبناني قد هدد بـ"قطع" أيدي إسرائيل إذا قامت باستغلال حقل كاريش البحري المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل ما لم تحصل بيروت على حقوقها .



وأعلن الجيش الإسرائيلي في شهر يوليو الماضي عن اسقاط أربع طائرات مسيرة أطلقها حزب الله صوب حقل كاريش.



ورد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بتحذير بأن أي هجوم على أصول الغاز الخاصة بإسرائيل قد يشعل حربا.