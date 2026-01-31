احتجاجات واسعة في لوس أنجلوس ضد سياسات وكالة الهجرة الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حملة احتجاجية نُظمت على مستوى البلاد تحت شعار "ICE Out"؛ وذلك اعتراضا على سياسات وإجراءات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وانتشرت الاحتجاجات على نطاق واسع في الولايات المتحدة، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وفي إطار الاحتجاجات المتزامنة في عموم البلاد، تجمع المتظاهرون في لوس أنجلوس للتعبير عن رفضهم لسياسات الهجرة الفيدرالية، مطالبين بانسحاب فرق وكالة الهجرة والجمارك من الأحياء السكنية.

كما دعا المحتجون إلى إضراب وطني، وحثوا المواطنين على عدم الذهاب إلى أعمالهم، وعدم إرسال أطفالهم إلى المدارس، والامتناع عن التسوق.

وبدأت التظاهرات أمام مبنى بلدية لوس أنجلوس، ثم استمرت بمسيرة نحو وسط المدينة.

وشهدت الاحتجاجات توترات ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مركز احتجاز فيدرالي تستخدمه فرق وكالة الهجرة والجمارك.

وعقب الأحداث، أعلن قسم شرطة لوس أنجلوس حالة "إنذار تكتيكي" في عموم المدينة، مطالبا جميع عناصره بالبقاء على رأس عملهم.