وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الإثنين، إن دوره في شخصية مؤدي المهرجانات «نونو» من أكثر الحلقات التي أحدثت صدى واسعا وردود فعل مثيرة بين الجمهور.

ولفت إلى تجسيد الشخصية بتلقائية شديدة دون افتعال، قائلا: «كل اللي طلع مني عن غير قصد، أنا سبت نفسي زي ما الأستاذ أحمد أمين قال لي والمشهد خرج كدا».

ونوه إلى اقتصاص العديد من المشاهد بالمسلسل، موضحا أن الإطار الكوميدي دائما ما يدفع الفنانون اتجاه الإفراط وإضافة بعض الملاحظات والتي قد تخرج بالموضوع خارج سياق العمل الإخراجي، معقبا: «كل اللي اتشال كان مجرد هزار».

وأعرب عن قلله وإعجابه في ذات الوقت إزاء تقديم حلقة شخصية زعيم العصابة، قائلا: «كنت قلقان لأن أنا فيزيائيا مينفعش يتخاف مني، الممثل اللي قدم قدامي شخصية (آمون) قوي جسمانيا، وأنا المفروض بعنفه الموضوع كان مثيرا للضحك».

وتابع: «كنت كل ما أزعق له صوتي يتجرح، لأني مبعرفش أزعق وده طبيعي لأني متخنقتش كثير في حياتي؛ لأني دائما كنت بتضرب».

ويشارك الفنان الشاب طه دسوقي مع الفنانين محمد فراج، ونيللي كريم، بيومي فؤاد في فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» المرشح لتمثيل مصر في حفل جوائز الأوسكار والذي يعرض حاليا المعروض بدور العرض السينمائي