قوات مكافحة المخدرات الباكستانية تصادر 256 كيلوجراما من المخدرات في 4 عمليات

قال متحدث باسم مقر قيادة قوات مكافحة المخدرات الباكستانية اليوم الثلاثاء، إن القوات تمكنت من مصادرة 256 كيلوجراما من المخدرات خلال أربع مداهمات في جميع أنحاء البلاد واعتقلت خلال تلك العمليات عدة متهمين، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتدد برس أوف باكستان".

وأضاف المتحدث أنه تم مصادرة 187 كيلوجراما من مادة الكيتامين المخدرة خلال مداهمة أجريت في مستودع في ماريبور بمدينة كراتشي.

وقال إنه تم إخفاء الكيتامين المصادر في أكياس ملح لتهريبه إلى الخارج، حيث تم إلقاء القبض على أحد سكان كراتشي خلال العملية.

وفي عملية أخرى، تم مصادرة 50 كيلوجراما من الحشيش من سيارة تم اعتراضها قرب طريق شيكاربوربمقاطعة سوكور. وألقي القبض خلال العملية على اثنين من المتهمين من سكان بلوشستان وديرا بوجتي.

وفي العملية الثالثة، عثر على 8 كيلوجرامات من مخدر الهيروين داخل فجوات سرية بمركبة تم توقيفها قرب طريق أمينبور بمقاطعة فيصل آباد، حيث تم اعتقال شخصين من سكان تشارسادا خلال العملية.

وفي العملية الرابعة، تم مصادرة 11 كيلوجراما من الحشيش كانت مخبأة للتهريب من منطقة غير مأهولة في منطقة زخاخل خيبر.