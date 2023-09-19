وزيرة الهجرة تطالب بسرعة التقديم على مبادرة سيارات المصريين بالخارج

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تفاصيل مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن المبادرة تم تجديدها مرة أخرى بناءً على طلب المصريين بالخارج.



وأشارت إلى أن الوزارة كانت تسعى لتجديد مشروع قانون مبادرة المصريين بالخارج من أجل تحقيق حلم المصريين بالخارج لإدخال السيارات مصر دون جمارك أو رسوم وذلك الأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق.



وأوضحت أن النسخة الرابعة الماضية من مؤتمر المصريين بالخارج، نظمته وزارة الهجرة، كانت أبرز مقترحات المصريين بالخارج هو ضرورة إعادة المبادرة مرة أخرى.



ولفتت إلى أن الوزارة ناقشت هذا الأمر وتم اعتماد فتح المبادرة مرة أخرى من جانب مجلس الوزراء وسيتم إحالتها لمجلس النواب لإقرارها وتجديدها مرة أخرى، منشادة بالإسراع في التقديم على مبادرة استيراد سيارات المصريين.