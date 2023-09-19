البحرية التونسية تضبط أكثر من 2500 مهاجر غير نظامي في حملة أمنية

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قال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي اليوم الثلاثاء، إن 2507 مهاجرين غير نظاميين تم ضبطهم في البحر في حملة أمنية بدأت منتصف الشهر الجاري واستمرت حتى يوم أمس الاثنين.

ويشن الأمن التونسي حملة واسعة النطاق بولاية صفاقس التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة نحو الجزر الإيطالية القريبة إلى جانب ولايات أخرى على الساحل، بهدف تعقب عصابات تهريب البشر.

ومن بين الموقوفين في الحملة 581 تونسيا فيما البقية ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

كما أوقف الأمن 62 شخصا من مهربي البشر.

وأظهرت صور لوزارة الداخلية عمليات إنزال جوي في جزيرة قرقنة التي تتبع ولاية صفاقس وتشهد منذ أشهر إجراءات أمنية مشددة.

وقال المتحدث حسام الجبابلي، إن الأمن ضبط شاحنات خفيفة تنقل مهاجرين بشكل متخفي وسط السلع من مناطق على الحدود الجزائرية غرب البلاد نحو ولاية صفاقس على السواحل الشرقية.

ومنتصف يوليو الماضي وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بهدف كبح التدفق الكبير للمهاجرين المنطلقين من سواحلها مقابل حوافز مالية واقتصادية.

لكن وتيرة التدفق لم تشهد انحسارا، وعلى العكس أظهرت بيانات إيطالية زيادة في أعداد المنطلقين بعد التوقيع على المذكرة