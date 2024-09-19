مصدر أمني يوضح لروسيا اليوم سبب ارتفاع عدد الإصابات في انفجارات أجهزة البيجر

أوضح مصدر أمني مطلع في حديث لروسيا اليوم السبب في ارتفاع أعداد القتلى في انفجار أجهزة "بيجر" اللاسلكية أمس الثلاثاء، مقارنة بعدد القتلى في انفجارات أجهزة "ووكي توكي آيكوم" اليوم الأربعاء.





وقال المصدر الأمني في حديثة إن السبب في ذلك يعود إلى اختلاف حجم الأجهزة، مبينا أن أجهزة "بيجر" اللاسلكية أكبر حجما وأكثر عرضة للانفجار من أجهزة "ووكي توكي آيكوم".

وانفجرت أمس الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق جنوب لبنان، والبقاع الشرقي.

وأسفرت انفجارات الثلاثاء عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلة وطفل، وإصابة نحو 2800 آخرين، وفق السلطات الصحية اللبنانية.

وحمل "حزب الله"إسرائيل مسؤولية العملية، مؤكدا أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله". ‏

وتعرض "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، لموجة ثانية من هجوم سيبراني إسرائيلي، استهدف أجهزة اتصال لا سلكي بحوزة بهض عناصر الحزب من طراز (ووكي توكي آيكوم)، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح".

ولفت مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" أن جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" هو من قام بزرع متفجرات داخل 5000 جهاز "بيجر" استوردها "حزب الله" اللبناني قبل أشهر من تفجيرات يوم أمس الثلاثاء، وانفجر منها 3000 فقط.