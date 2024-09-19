- الفيوم تستقبل أفلام البيئة.. والمنيا تحتفى بـ«سينما الهواة».. وبورسعيد تستعد لإقامة مهرجانين

- «رأس البر السينمائى» يطلق دورته الأولى فى نوفمبر المقبل بدون تصريح

وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على إطلاق 4 مهرجانات سينمائية جديدة، تقام فى عدة محافظات مصرية الفترة القادمة؛ حيث قال دكتور هنو فى لقائه الأخير مع اللجنة، أن وزارة الثقافة تدعم فكرة العدالة الثقافية، وضرورة توزيع المهرجانات على المحافظات المصرية كافة، لتوسيع قاعدة الجمهور المستهدف، وإحداث تأثير مجتمعى أكبر، كما شدد على أهمية المهرجانات فى إثراء الحياة الثقافية المصرية، وتعزيز الهوية الوطنية، مشيرًا إلى الدور المحورى الذى تؤديه المهرجانات فى تنشيط الحركة الثقافية، وتقديم تجارب فنية متنوعة للجمهور، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه المهرجانات ذات جودة عالية ومتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية لبناء الإنسان.

ومن هذا المنطلق، تستضيف محافظة الفيوم فى الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل، مهرجان «الفيوم السينمائى الدولى لأفلام البيئة والفنون المعاصرة» ويتولى رئاسته المخرج هانى لاشين، وتم الإعلام ن تشكيل مجلس إدارته ويضم كلا من: الفنان سيد عبدالخالق مديرا للمهرجان، والناقدة ناهد صلاح المدير الفنى، والفنان أحمد مجدى مستشار المهرجان وعضو مجلس الأمناء، والإعلامية نيرمين عامر الأمين العام للمهرجان، والدكتور سمير شاهين نائب رئيس المهرجان.

ويضم المهرجان مجموعة من المسابقات منها المسابقة الدولية للأفلام الطويلة والقصيرة، ومسابقة أفلام الطلبة، وتم فتح باب الاشتراك الذى سيستمر حتى 30 أكتوبر المقبل.

بينما تستضيف محافظة بورسعيد مهرجانين للسينما، حيث أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو لأعضاء اللجنة العليا للمهرجانات، أنه لا يجد مانع فى إقامة أكثر من مهرجان بالمحافظة الواحدة، كما يحدث بمحافظة الإسكندرية التى تستضيف مهرجان للفيلم القصير، وآخر لأفلام حوض البحر المتوسط، وعليه من المقرر أن تستضيف محافظة بورسعيد أكثر من مهرجان، الاول يحمل اسم «مهرجان بورسعيد السينمائى»، ومن المقرر أن ينطلق فى الفترة من 1: 5 ديسمبر المقبل، برئاسة الناقد أحمد عسر، ويضم المهرجان 5 مسابقات رئيسية هى مسابقة الفیلم الروائى القصیر، ومسابقة الفیلم التسجیلى القصیر، ومسابقة أفلام التحریك، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة الفیلم الروائى الطویل المستقل، كمايوفر المهرجان ملتقى خاص ضمن فعالياته لعروض أفلام أبناء مدينة بورسعيد، وأعلنت إدارة المهرجان عن اختيار المخرج محمد فاضل رئيسا شرفيا للدورة الأولى.

والمهرجان الثانى هو «بورسعيد لسينما العالم القديم» برئاسة إسماعيل مراد، وعلمت «الشروق» أن هناك حالة من عدم الاطمئنان داخل لجنة المهرجانات، تجاه قدرة القائمين عليه فى إقامته، وأن هناك غموضا يحيط بمصيره، خاصة أنه كان من المفترض إطلاق دورته الأولى قبل عامين، لكن واجه المهرجان أزمات مالية ومشاكل إدارية حالت دون إقامته، وخروجه للنور، لكن تقدم رئيس المهرجان بطلب جديد للجنة، متعهدا بتفادى الأزمات السابقة، على أمل أن تقام الدورة الأولى له قريبا.

وتستضيف محافظة المنيا، مهرجان سينمائى يحمل اسمها، ويهدف لتسليط الضوء على أفلام الهواة التى يتم تصويرها بإمكانيات بسيطة للغاية.

وبخلاف هذه المهرجانات الأربعة، هناك مهرجان خامس يحمل اسم «رأس البر السينمائى» المفترض إقامته يوم 8 نوفمبر المقبل بمحافظة دمياط، ويتولى رئاسته المنتج محمد أبو الفرج، لكن اللجنة العليا للمهرجانات، تبرات منه، وأكد أحد المصادر المسئولة باللجنة أنه لم يحصل على موافقة رسمية بإقامته، وأن كل ما حدث هو تقدم المنتج محمد أبو الفرج بطلب لإقامة المهرجان، لكن رئيس اللجنة الفنية بلجنة المهرجانات، طالبه بضرورة استيفاء الاستمارة الخاصة باللجنة العليا للمهرجانات، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018، حتى يتسنى له، بصفته رئيس اللجنة الفنية، عرض الطلب على اللجنة العليا الدائمة للمهرجانات، لكن المنتج محمد أبو الفرج لم يتقدم بالاستمارة المطلوبة، ولم يستوفِ المستندات اللازمة، وعليه لم يتم عرض طلبه لإقامة المهرجان على اللجنة النوعية أو العليا.

وبرغم عدم الحصول على موافقة من اللجنة، لكن رئيس المهرجان كشف عن تشكيل المكتب الفنى للمهرجان، وعن أسماء المكرمين، وعدد الأفلام المشاركة، وأعلن عن إهداء الدورة الأولى للفنان سمير غانم، وذكر أن عدد الأفلام المشاركة يصل إلى 50 فيلما من عدة دول، منها أفلام «زينة» للمخرج عمار بركات، وفيلم «أوضة وصالة» للمخرج إسلام عصام، و«غذاء الروح» للمخرج عباس العبودى.

كما كشف أبو الفرج عن اختيار الدكتورة منى الصبان، الأستاذة بمعهد السينما، لرئاسة لجنة التحكيم، وعضوية المخرج أحمد شفيق، والمخرجة العراقية خيرية المنصور، والناقد العراقى مهدى عباس، والفنانة كلوديا حنا.

وأضاف أن المهرجان سيشهد تكريم عدد من الشخصيات البارزة مثل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، والفنان الراحل أحمد راتب، والفنان الراحل محمد رضا، وعلى ربيع، وأكد حضور عدد كبير من الفنانين منهم حسن الرداد، هانى سلامة، إنعام سالوسة، طارق النهرى، كمال أبو رية، والفنانة حورية فرغلي، والسيناريست بشير الديك. وتم تدشين حساب للمهرجان عبر فيسبوك باسم «مهرجان رأس البر للفن والإبداع ودعم الصناعات»، وفى النبذة المختصرة لشرح هدف المهرجان، ذكر أنه مهرجان خاص بالأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.