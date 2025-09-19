هيئة العمل الأهلي الفلسطيني: الاحتلال وضع خطة لإبادة غزة بأسلحة غير مسبوقة

قالت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ خطة ممنهجة تجاه قطاع غزة أطلقت عليها بعض الدوائر الأمنية اسم «القبضة الحديدية» أو «عربات جدعون 2».



وأضافت في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المرحلة الأولى من الخطة تقوم على سياسة «النار» التي تعني الإبادة والتدمير الشامل لمدينة غزة والمحافظة الوسطى في القطاع، بهدف إنهاك المجتمع الفلسطيني وإفقاده القدرة على الصمود.

وأوضحت أن هذه المرحلة، التي تجري منذ أشهر، تكشف حجم المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في القطاع.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تتمثل في احتلال القطاع والسيطرة المباشرة عليه، بينما تركز المرحلة الثالثة – وهي الأخطر – على استخدام أسلحة غير مسبوقة تم تزويد الجيش الإسرائيلي بها خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب.

وأشارت إلى أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين، مثل ما قاله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول انتهاء «مرحلة التدمير» وبدء «مرحلة الاستثمار» في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة، تعكس حجم التواطؤ الدولي على حد تعبيرها، رغم محاولات واشنطن إظهار نفسها وكأنها غير منخرطة بشكل مباشر في العمليات العسكرية.

وأكدت أن ما يجري في غزة ليس مجرد عمليات عسكرية تقليدية بل تنفيذ لخطة سرية أوسع تستهدف تهويد الأرض وتفريغ القطاع من سكانه تدريجيًا، محذرة من أن استخدام أسلحة جديدة لم يسبق استعمالها سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات وفضح المخطط الإسرائيلي – الأمريكي المشترك، مشيرة إلى أن استمرار الصمت سيجعل الشعب الفلسطيني يدفع ثمنًا باهظًا قد يمتد أثره إلى استقرار المنطقة بأكملها.