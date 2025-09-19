صالون نفرتيتي يطلق فعالية ميراث النهر والبحر في دمياط ضمن مبادرة البشر حراس الأثر

يواصل صالون نفرتيتي الثقافي مبادرته “البشر حُرّاس الأثر” وينظم فعالية جديدة بعنوان “دمياط.. ميراث النهر والبحر” غد السبت في الواحدة ظهرا بمركز جسر الحضارة الثقافي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة وبرعاية كل من محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي وصندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي.

سيسلط الصالون الأضواء على خصوصية مدينة دمياط الأثرية والتاريخية والجغرافية، باعتبارها ملتقى النيل والبحر المتوسط، وما يحمله الموقع المتميز من ميراث حضاري متنوع إلى جانب كونها مدينة الفن والصناعات اليدوية الدقيقة وعلى رأسها صناعة الأثاث التي صارت علامة مسجلة باسمها.

ويستضيف صالون نفرتيتي الدكتور رضا صالح مدير آثار مدينة دمياط ليحكي لنا عن تاريخ المدينة وآثارها القديمة عبر العصور. ويكشف عن تفاصيل مناطقها الأثرية مثل جبانات "تل الدير"، وعدد من تلالها الأثرية كما يسرد لنا تاريخ مساجدها التاريخية.

كما يستضيف المؤرخ محمد القبرصلي الباحث ابن دمياط والمهتم بسرد تفاصيل تراثها. خاصة وأنها احتفظت بملامحها كمرفأ تجاري وثقافي خلال العصر الحديث.

يحضر الصالون عدد من الشخصيات العامة ومبدعي دمياط ومثقفيها المهتمين بتراثها وتاريخها وثقافتها.

ويسعى صالون نفرتيتي ضمن مبادرته "البشر حراس الأثر" على نقل بعض من فعالياته الثقافية إلى المدن والقرى البعيدة عن القاهرة، للقاء أبنائها والتعرف على دورهم كشركاء فاعلين في حماية ميراث الأجداد. فالمجتمع المحلي، بما يحمله من خبرات يومية وتاريخ متوارث، هو الحارس الأول للتراث، وصوته لا يقل أهمية عن صوت المؤسسات الرسمية والباحثين المتخصصين.

يُذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي تأسس في مايو 2023 كمنبر للحوار المفتوح حول الأدب والتاريخ والفن والتراث، ويهتم بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني عبر اطلاق المبادرات التي تربط بين الماضي والحاضر وتفتح الطريق نحو مستقبل أكثر وعيًا بالهوية المصرية. ويقوم بإدارته الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس ومشيرة موسى وأماني عبد الحميد.