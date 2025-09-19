المفوضية الأوروبية تهدف إلى حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية بحلول 2027

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تهدف المفوضية الأوروبي للمضي قدما في خظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا للاتحاد الأوروبي في غضون سنة، بحلول مطلع عام 2027 في إطار حزمة العقوبات الـ 19 للتكتل ضد روسيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "إن أوروبا تزيد فى الوقت الراهن من ضغطها".

وذكرت: "أن الاقتصاد الحربي الروسي مستدام بسبب عائدات الوقود الأحفوري. إننا نرغب في قطع هذه العائدات".

وأضافت: "أننا سنحظر واردات الطاقة الروسية للأسواق الأوروبية. لقد حان الوقت لغلق الصنبور".

ولفتت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد بفضل جهود توفير الطاقة، وتنويع الإمداد والاستثمار في مصادر طاقة منخفضة الكربون.