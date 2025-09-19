 المفوضية الأوروبية تهدف إلى حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية بحلول 2027 - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 6:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

المفوضية الأوروبية تهدف إلى حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية بحلول 2027

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين
بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 5:08 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 5:08 م

تهدف المفوضية الأوروبي للمضي قدما في خظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا للاتحاد الأوروبي في غضون سنة، بحلول مطلع عام 2027 في إطار حزمة العقوبات الـ 19 للتكتل ضد روسيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "إن أوروبا تزيد فى الوقت الراهن من ضغطها".

وذكرت: "أن الاقتصاد الحربي الروسي مستدام بسبب عائدات الوقود الأحفوري. إننا نرغب في قطع هذه العائدات".

وأضافت: "أننا سنحظر واردات الطاقة الروسية للأسواق الأوروبية. لقد حان الوقت لغلق الصنبور".

ولفتت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد بفضل جهود توفير الطاقة، وتنويع الإمداد والاستثمار في مصادر طاقة منخفضة الكربون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك