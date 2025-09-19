قطر تعلن نجاح وساطتها بالإفراج عن بريطانيين محتجزين في أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قطر، الجمعة، نجاح وساطتها بالإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان ووصولهما إلى الدوحة.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان، بأن "بلادها يسرت الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان".

وأوضحت أن "المحتجزين بيتر رينولد وزوجته باربي رينولد، وصلا الدوحة، وسيغادران إلى لندن في وقت لاحق".

وأعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي، عن تقدير دولة قطر للتعاون المثمر الذي أبدته كل من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والمملكة المتحدة، وفق البيان.

وشدد على أن "دولة قطر تحرص دائما في وساطتها على ترسيخ القيم الإنسانية عبر حماية الأرواح وضمان الحقوق".

وفي مارس الماضي تدهورت بشكل كبير صحة بيتر رينولد الذي يناهز سنه الثمانين عاما عقب توقيفه مع زوجته (75 عاما) بأفغانستان مطلع فبراير الماضي، وفق ما قالت ابنته لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.

وأوقفت السلطات الأفغانية بيتر وباربي رينولد اللذين كانا يديران هيئة تدريب في البلاد منذ العام 2009، في الأول من فبراير 2025 أثناء عودتهما إلى منزلهما في إقليم باميان غرب كابل.

وآنذاك أعلنت سلطات أفغانستان أنها أوقفت بريطانيَّين، وقال متحدث وزارة الداخلية الأفغانية في نهاية فبراير الماضي، إن "جهوداً جارية لحل هذه القضية".

ولا تعترف لندن بحكومة حركة طالبان في أفغانستان وليس لها علاقات دبلوماسية رسمية معها، وفق الصحيفة البريطانية.