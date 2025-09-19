إجلاء الآلاف في برلين بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية

طلبت السلطات الألمانية من آلاف السكان في وسط برلين إخلاء منازلهم، في وقت متأخر من مساء الخميس، بعد أن عثرت السلطات على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في نهر شبريه، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وأُقيم طوق أمني بقطر نحو 500 متر، حيث انتقل الضباط من باب إلى باب لإبلاغ السكان. ولم يذكر متحدث باسم الشرطة أعدادا دقيقة للمقيمين المتأثرين.

ويقع داخل المنطقة المحظورة عدد من السفارات ومكاتب الإدارة المحلية للمدينة، فيما أشارت تقارير إلى أن مستشفى يقع ضمن النطاق الأمني لن يتم إخلاؤه.

وقالت الشرطة إن القنبلة، التي عُثر عليها أثناء أعمال بناء في حي فيشرينزيل، سيتم تفكيكها في مكانها بدلا من نقلها، محذرة من أن الطمي في النهر قد يعقد العملية. ومن المتوقع أن تستمر الأعمال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وتم تعليق حركة السفن في نهر شبريه، وإغلاق شوارع، وإيقاف خط مترو أنفاق، فيما جرى تجهيز مراكز إيواء مؤقتة لمن لا يستطيعون المبيت عند أقارب أو أصدقاء. وأعلنت الشرطة أنها ستنشر خرائط توضح الشوارع المتأثرة.

وتعد هذه واحدة من أكبر عمليات الإخلاء في برلين خلال السنوات الأخيرة المرتبطة بتفكيك قنابل من الحرب العالمية الثانية.