مبابي وفينيسيوس يقودان قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو في الديربي

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة الديربي المرتقبة أمام جاره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره فريق أتلتيكو مدريد في الخامسة والربع من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز «الليجا».

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو في الديربي كلًا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين و سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو - دين هويسين – ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيم كوناتي - مارك كوكوريا - ألفارو كاريراس – أنطونيو روديجر ودينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر – بيرناردو سيلفا وتياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – إندريك – كيليان مبابي - كارلوس إسبي – إبراهيم دياز و يان ديوماندي.