رئيس مركز الخارجة: سيارة تكنولوجية متنقلة لتحصيل المتأخرات وتقديم الخدمات للأهالي

أعلن جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، أن لجنة تحصيل الإيرادات والمتأخرات بالمركز تواصل أعمالها الميدانية، وذلك بالتوازي مع الدفع بسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة للتيسير على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في تقديم الخدمات وسداد المستحقات دون الحاجة للتوجه إلى مقر المركز.

وأشار جهاد، في بيان له اليوم السبت، إلى التواجد في عدة مناطق شملت الباكيات الزجاجية بحي البساتين، والموقف الإقليمي، ومنطقة الطحان، لتقديم خدمات المركز التكنولوجي الفورية وتحصيل المتأخرات وتيسير الإجراءات للأهالي.

وقال رئيس مركز الخارجة إن الوحدة المحلية تواصل استهداف مختلف المناطق والأحياء بالسيارة المتنقلة للتسهيل على المواطنين ودعم جهود الانضباط المالي بالمركز.

وأكد توفير الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مخفضة في منافذ البيع بأحياء الخارجة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وسط استمرار العمل بتلك المنافذ والمتابعة اليومية لها، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين اليومية بمختلف أحياء المدينة.