بدأ الإعلامي أسامة كمال حلقة اليوم الإثنين من برنامجه، قائلا إن لكل شخص في الحياة مجموعة أهداف بداية من تأمين لقمة عيشه وصولا حتى الانتقال بالبلد بأكملها.

وأضاف خلال برنامجه «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، مساء اليوم الإثنين، أن الكاتب والمفكر مصطفى محمود، «هناك الطيب الذي يستهدف عمل الخير، وآخر شرير ليس له سوى في الأذى».

وذكر أنه كلما عظمت الأهداف طال الطريق، متابعا: «كلنا عارفين دة حتى لو تناسينا دة وعملنا نفسنا خلاص وصلنا للهدف لأن هدفه قريب».

وأكد أن الحياة لن ترفع القبعات إلا للمكافحين الذين يقبلون المخاطروة ويجربون أكثر من بداية حتى تستقر أقدامهم على الطريق ويصنعون نجاحهم بالعرق والدموع والكفاح، وهذه هي مقولة الكاتب الصحفي عبدالوهاب مطاوع.

وأنهى كمال، مقدمة برنامجه، قائلًا: «كافح عشان هدفك، اعمل مخاطرات، جرب، اتعب، اعرق، كافح، الطريق طويل وصعب، فلو الهدف يستحق، اوعى تستسلم للاحباط أو للأشرار سواء كان هدفك صغير أو كبير».