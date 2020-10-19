استفاد فياريال وريال سوسيداد على أكمل وجه من خسارة ريال مدريد حامل لقب الليجا أمام ضيفه قادش صفر-1 السبت، لأنهما تشاركا الصدارة مع أفضلية الأهداف للثاني بفوزهما على فالنسيا 2-1 وريال بيتيس 3-صفر تواليا الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مع تألق مستمر من هداف فياريال باكو ألكاسير الذي يتربع على عرش ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة السادسة من موسم 2020-2021 برصيد 4 أهداف.

وبعد أن افتتح فياريال التسجيل منذ الدقيقة السادسة من ركلة جزاء نفذها باكو ألكاسير، أدرك فالنسيا التعادل بواسطة البرتغالي جونزالو جيديش (37)، قبل أن يقول دانيال باريخو كلمته في الدقيقة 69 بتسديدة من خارج المنطقة تحولت من قدم المدافع الفرنسي مكتار دياكابي وخدعت الحارس خاومي دومينيك، ملحقا بالفريق الذي دافع عن ألوانه من 2011 حتى هذا الصيف هزيمة ثانية تواليا وثالثة هذا الموسم.

وبفوزه الثالث هذا الموسم، رفع فياريال الذي لم يخسر على أرضه أمام فالنسيا في الدوري منذ يناير 2017، رصيده الى 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام كل من ريال مدريد وخيتافي، الفائز السبت على برشلونة 1-صفر، وقادش وغرناطة الذي فاز السبت أيضا على إشبيلية 1-صفر.

ولكن صدارة فريق الغواصات الصفراء الذي أكمل اللقاء في ثوانيه الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الياباني تاكيفوسا كوبو، لم تدم طويلا لأن سوسيدادحسم لاحقا مواجهته القوية مع مضيفه ريال بيتيس الذي كان يملك أيضا فرصة التصدر، بالفوز عليه في ملعبه بثلاثية نظيفة سجلها كريستيان بورتوغيس (43) وميكيل أويارزابال (74 من ركلة جزاء) والبديل البلجيكي عدنان يانوزاي (88).

ورفع النادي الباسكي بفوزه الأول على ملعب بيتيس منذ مارس 2017، رصيده الى 11 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف أمام فياريال، فيما تجمد رصيد مضيفه الأندلسي عند 9 نقاط.

واستفاد أتلتيك بلباو من الوضع الصعب لضيفه ليفانتي لكي يحقق فوزه الثاني للموسم، وجاء بنتيجة 2-صفر سجلهما أليكس بيرنيجوير (68) وإينياكي ويليامز (79)، رافعا رصيده الى 6 نقاط مقابل ثلاث لمنافسه الذي بقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وانتهت مباراة إيبار وأوساسونا بالتعادل السلبي، ليرفع الأول رصيده الى خمس نقاط والثاني الى سبع.

وحقق ألتشي فوزه الثاني بتغلبه على مضيفه ألافيس 2-صفر، رافعا رصيده الى 7 نقاط مقابل 4 لمضيفه، فيما تعادل هويسكا وبلد الوليد 2-2 ليرفع الأول رصيده الى خمس نقاط والثاني الى ثلاث.

ويلحق بأسباس في ترتيب هدافي الدوري الإسباني مجموعة من اللاعبين ممن أحرزوا 3 أهداف، انضم إليهم الأوروجوياني لويس سواريز الذي سجل مع أتلتيكو مدريد هدفًا من لعبة جماعية رائعة على ملعب بالايدوس أمام سيلتا فيجو.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة السادسة:

1- باكو ألكاسير : 4

2- ياجو أسباس : 3

3- ماكسيميليانو جوميز : 3

4- كريستيان بورتو : 3

5- جيرارد مورينو : 3

6- خوسيه لويس موراييس : 3

7- لويس سواريز : 3