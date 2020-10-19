اليونان تنهي خطة بناء جدار على حدودها مع تركيا لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها

أعلنت الحكومة اليونانية الإثنين أنها أنهت خططا بناء جدار على طول حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب مخاوف من أن المهاجرين قد يحاولون العبور الجماعي إلى اليونان.



وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس - في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية - إنه سيتم إضافة 26 كيلومترا من الجدار إلى الجزء الموجود بالفعل يبلغ طوله 10 كيلومترات في مشروع تبلغ تكلفته 63 مليون يورو (74 مليون دولار)، ومن المقرر أن يكتمل البناء بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.



وكانت قد وقعت مواجهة على الحدود في وقت سابق من العام الجاري بعد أن أعلنت تركيا أنها لن تمنع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بعد الآن، وحاول عشرات الآلاف من المهاجرين العبور إلى اليونان.



ويختلف البلدان أيضًا بشأن حقوق استكشاف مصادر الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط في نزاع أدى إلى حشد عسكري خطير في المنطقة ومخاوف من نشوب صراع.



وزار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس المنطقة الحدودية يوم السبت بعد اختبار تركيب لجزء من الجدار الجديد.



انخفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين يسافرون من تركيا إلى اليونان بشكل حاد خلال العام الجاري أثناء تفشي وباء كورونا أو كوفيد-19 وبعد المواجهة الحدودية التي أدت إلى تشديد إجراءات الشرطة على الحدود.