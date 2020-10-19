محافظ كفر الشيخ: افتتاح متحف المحافظة قريبا لعرض 1200 قطعة أثرية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح متحف كفر الشيخ قريبا، ليكون مزارا سياحيا يجذب السياح من داخل مصر وخارجها، وسيتم ربط ذلك بمسار العائلة المقدسة، وتل الفراعين، موضحًا أن ما يميز المتحف أنه يقع في مدينة كفر الشيخ ويجاوره حديقة الحيوان وحديقة صنعاء ومن السهل الوصول له.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية داخل متحف كفر الشيخ بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ولجنة السيناريو العرض المتحفي، لوضع القطع الأثرية داخل الفتارين المخصصة للعرض، ووضع اللمسات الأخيرة، استعدادا لافتتاح المتحف قريبا.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتحقق حلم أبناء محافظة كفر الشيخ بعد 20 سنة بافتتاح المتحف، الذي يضم قطعا أثرية هامة لم يراها إلا من شاركوا في عمليات الحفر، مؤكدا أنه سيتم تطوير محطة الملك فاروق الأثرية.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إنه جار وضع اللمسات الأخيرة لمتحف كفر الشيخ، والذي سيضم 1200 قطعة أثرية بتكلفة 62 مليون جنيه، وسيشهد عرض آثار لأول مرة لم تعرض من قبل تم اكتشافها نتيجة حفريات وتم وضعها بالمخازن.

وأضاف أن المتحف قائم على قصة الإله حورس والإله ست وانتصار الخير على الشر، والتتابع الزمني لتاريخ مصر القديمة بكل العصور بما فيها العصر الإسلامي، وفي بداية المتحف يجد الزائر تمثالا لحورس.

وذكر أن المتحف توقف العمل به عدة مرات أخرها عام 2017، ثم استؤنفت الأعمال ليكون أهم متحف إقليمي، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من الوزارة بهذا المتحف.