اليونيسف تجمع نصف مليار محقنة للتحضير للقاحات فيروس كورونا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الاثنين إنها تخطط لتخزين أكثر من نصف مليار محقنة بحلول نهاية العام استعداداً للقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأضافت المنظمة أنها بدأت شراء وتوزيع المحاقن وغيرها من المعدات الحيوية تحسبا لحاجة العالم إلى الكثير من المحاقن لأخذ جرعات لقاح مكافحة الفيروس فور الموافقة على تلك اللقاحات.



وستقوم اليونيسف بتخزين نحو 520 مليون محقنة في مستودعاتها هذا العام، كجزء من خطة أكبر لتجميع نحو مليار حقنة حتى عام 2021 "لضمان الإمدادات الأولية والمساعدة في ضمان وصول المحاقن إلى بلدان العالم قبل اعتماد لقاحات كوفيد 19 ".