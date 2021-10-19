لم تتعرض مصر فقط للزلازل مرتين خلال هذا الشهر، بل ضربت الزلازل عدة دول حول العالم، وصلت عددها لـ 14 دولة حول العالم، بينها العراق وغينيا، اليونان، إيران، اليابان، أمريكا، الفلبين، وروسيا.

* زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب مصر وبعض دول المتوسط

شعر سكان القاهرة في الساعة 7:32، وعدد من الدول العربية بالزلزال الذي ضرب منطقة البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيانه، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية آتية من شرق كريت، على بعد 390 كم شمال محافظة الإسكندرية، بلغت قوته 6.2 درجة، منوهة بوقوعه دون وقوع أية خسائر في الأرواح أوالممتلكات.

ومُنذ أيام، شهدت مصر زلزالًا آخر في يوم 12 أكتوبر الموافق للذكرى التاسعة والعشرين لزلزال عام 1992، الذي خلف وراءه دمارًا كبيرًا وخسائر في الأرواح آنذاك، حيث شعرت بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والصعيد ظواهر جوية منذ أيام بينها رعدًا وبرقًا وسقوط أمطار تبعها هزة أرضية بقوة 6.4 ريختر جنوب جزيرة كريت، شعر بها بعض سكان القاهرة الكبرى والمدن الساحلية.

وتستعرض "الشروق"، في هذا التقرير الدول التي ضربتها الزلازل خلال شهر أكتوبر الجاري

* زلزال بقوة 5.2 يهز العاصمة التايوانية

في 18 أكتوبر وقع زلزال بلغت قوته 5.2 درجة وقع بالقرب من مدينة هوالين الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان، ليهز لفترة وجيزة المباني في العاصمة التايوانية تايبيه، دون وقوع أي أضرار.

* زلزال بقوة 4.2 يضرب محافظة شرقي الفلبين

في 17 أكتوبر، ضرب زلزال بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر محافظة كامارينِس سور، شرقي الفلبين، عند الساعة 6:51 مساءً بالتوقيت المحلي للفلبين، على بعد خمسة كيلومترات جنوب شرق بلدة كانامان في المحافظة، على عمق أربعة كيلومترات، مع وجود بعض الأضرار الطفيفة.

* زلزال بقوة 4.2 يضرب غرب تركيا

في 16 أكتوبر، ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، بحر إيجة قبالة سواحل ولاية موغلا، في غرب تركيا.

وأوضح بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع قبالة سواحل قضاء داتشا بالولاية المذكورة في تمام الساعة 02.25 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 37 كم تحت سطح البحر.

* زلزال بقوة 5.8 ريختر يهز جزر الكوريل الروسية

في 12 أكتوبر، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة ريختر، جزر الكوريل الروسية، بحسب هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 59.8 كيلو متر، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار.

* زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب دولة "بابوا غينيا الجديدة"

في 10 أكتوبر، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر دولة "باوبوا غينيا الجديدة"، الواقعة جنوب غرب المحيط الهادي، وقالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 81 كيلومترا إلى ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

* زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب كوليما في المكسيك

في 9 أكتوبر، شعر سكان مدينة كوليما في المكسيك بهزة بلغت قوتها 4.8 نقطة على بعد 161 كلم من قرية أومسوكتشان في منطقة ماغادان.

* زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جنوب كرواتيا

في 7 أكتوبر ضرب زلزال شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر، على بعد 40 كيلومترا من شمال شرقي مدينة سبليت، وأيضًا لم ترد تقارير بعد عن أي أضرار أو ضحايا.

* زلزال بقوة 5.7 ريختر باكستان يخلف عشرات القتلى والجرحى

في نفس اليوم، لقي ما يزيد على 20 شخصا مصرعهم وأصيب 200 آخرون في زلزال قوي بلغت شدته 5.7 ريختر، ضرب جنوب غربي باكستان، ما أدى لانهيار أبنية معظمها طينية، وحبس مجموعة من العمال خلال التنقيب داخل أحد المناجم، فيما نجحت السلطات في استخراجهم آمنين.

* زلزال بقوة 3.6 ريختر يضرب محافظة ديالى العراقية

في يوم 6 أكتوبر ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، وكان مركز الهزة يبعد 15 كم جنوب شرق مدينة مندلي التابعة لمحافظة ديالى، دون وقوع خسائر أو أضرار.

* زلزال بقوة 6.1 ريختر يهز مباني طوكيو

في نفس اليوم، هز زلزال قوي، منطقة العاصمة اليابانية طوكيو من دون أن تصدر السلطات تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة قريبة من طوكيو، بالتحديد في محافظة تشيبا شرقي طوكيو على عمق 80 كيلومترا.

* زلزال بقوة 7.3 يضرب جزر فانواتو بالمحيط الهادئ

في 2 أكتوبر أعلنت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية حدوث زلزال بقوة 7.3 درجة بالقرب من منطقة جزر فانواتو بالمحيط الهادئ، على عمق 535 كيلو متر.

* زلزال بقوة قرابة 6 درجات يضرب حدود البرازيل وبيرو

في 2 أكتوبر، ضرب زلزال قوي تصل قوته قرابة 6 درجات ريختر، منطقة عند الحدود بين البرازيل وبيرو، دون وقوع إصابات أو سقوط ضحايا.

* زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية هاواي الأمريكية

في مطلع أكتوبر، ضربت هزة أرضية بقوة 6.1 درجة منطقة بالقرب من ناليهو بولاية هاواي، على عمق 17.1 كيلومتر.