الصحة: ندعم المنظومة الصحية في الدول الإفريقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث باسم الوزارة، إنّ زيارة الوزيرة الدكتورة هالة زايد إلى أوغندا كانت مثمرة للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الاثنين، أنّ مصر تحرص بشكل دائم على دعم المنظومة الصحية في الدول الإفريقية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنّ العلاقات بين مصر والدول الإفريقية في المجال الصحي شهدت ازدهارًا وتقدمًا كبيرًا منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019.

وأوضح أنّ الدولة عازمة على اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة تجاه كل دول إفريقيا، مشيرًا إلى تقديم الدعم والمساندة لأكثر من 22 دولة خلال جائحة كورونا.

ولفت إلى أنّ الوزيرة افتتحت المركز الطبي بأوغندا بعد أشهر من افتتاح مركز ضخم في جنوب السودان، مؤكّدًا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاحات في دول إفريقية عديدة، أولها الكونغو.

وأفاد بأنّ المركز الطبي في أوغندا هو صرح كبير يضم ثماني عيادات وتشمل كل التخصصات الطبية، مؤكّدًا أن قسم الأشعة يضم أحدث الأجهزة.

وافتتحت وزيرة الصحة، يوم الاثنين، المركز الطبي المصري AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" بدولة أوغندا، في إطار حرص مصر على دعم الأنظمة الصحية بالدول الإفريقية.