عالميا: وفاة 4 ملايين و904 آلاف شخص وإصابة 241 مليون بكورونا منذ ظهور الوباء

سجّلت أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) على مستوى العالم، حتى اللحظة، 241 مليون و47 ألفا و469 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات عالميا 4 ملايين و903 آلاف و975 حالة، وفق آخر إحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية. وفيما يلي آخر التحديثات بشأن حالات الإصابة والوفيات الجديدة المعلنة خلال الساعات الأخيرة في عدد من دول العالم.



في البرازيل، أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة تسجيل 183 حالة وفاة، و7 آلاف و446 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 603 آلاف و465 حالة، بينما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 21 مليونا و651 ألفا و910 إصابات.



وفي جنوب أفريقيا، سجّل المعهد الوطني للأمراض المعدية 7 وفيات و210 إصابات بالفيروس خلال اليوم الأخير، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد -الأكثر تضررا من الفيروس في القارة- إلى 88 ألفا و619 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليونيّ و916 ألفا و803 إصابات.



ورصدت سلطات الصحة الهولندية حالتيّ وفاة و3 آلاف و389 إصابة جديدة بالفيروس، يرتفع بها إجمالي الوفيات المسجلة في نذرلاند (هولندا) إلى 18 ألفا و250 حالة، وإجمالي الإصابات إلى مليونيّ و51 ألفا و100 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة القبرصية حالتيّ وفاة و166 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 564 حالة، بينما وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 122 ألفا و528 إصابة.



وفي بنجلادش، سجلت سلطات الصحة 10 وفيات و339 إصابة جديدة، ما يصعد بحصيلة الوفيات الإجمالية إلى 27 ألفا و778 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات التراكمية إلى مليون و565 ألفا و827 إصابة.