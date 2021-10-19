جونسون: بريطانيا لن تستبعد الاستثمارات الصينية رغم الخلافات بشأن حقوق الإنسان

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا لن "تستبعد" الاستثمارات الصينية على الرغم من الخلافات المستمرة مع بكين بشأن حقوق الإنسان وهونج كونج.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن جونسون قال، قبل قمة الاستثمارات العالمية في لندن، إن الصين سوف تستمر في القيام "بدور ضخم" في الحياة الاقتصادية البريطانية لأعوام قادمة.

وأكد في نفس الوقت أن الحكومة لن تكون "ساذجة" بشأن السماح للصين بالوصول للبنية التحتية الحساسة للمملكة المتحدة مثل الطاقة النووية أو شبكة الاتصالات للجيل الخامس.

وتأتي تصريحات جونسون بعدما أبدت الصين غضبا تجاه توقيع بريطانيا اتفاقية دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا بهدف مواجهة تزايد التواجد العسكري لبكين في منطقة المحيط الهندي- الهادئ.

وأوضح جونسون أنه على الرغم من مثل هذه الخلافات، استمرت العلاقات التجارية بين بريطانيا والصين في النمو.

وقال: "أنا لست متخوفا من الصين، وبعيد عن ذلك تماما. الصين دولة عظيمة وحضارة عظيمة".