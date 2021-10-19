بينيت يتسلم دعوة من ولي عهد أبوظبي لزيارة الإمارات

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد الحاجة وسفير مملكة البحرين لدى إسرائيل خالد الجلاهمة.

وذكرت الصفحة الرسمية لبينيت على موقع فيسبوك أن السفير الإماراتي نقل في مستهل اللقاء رسالة خطية خاصة نيابة عن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تضمنت دعوة لرئيس الوزراء للقيام بزيارة رسمية أولى إلى بلاده.

وبحث الثلاثة خلال اللقاء توسيع العلاقات بين إسرائيل والدولتين الخليجيتين وتعزيز التعاون الإقليمي.

وقال بينيت: "كلما كانت العلاقات بين دولنا أقوى، كلما كان الأمن والاستقرار في المنطقة أقوى".