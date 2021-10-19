 المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تضيف سنغافوره لقائمة الدول الأشد خطورة - بوابة الشروق
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المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تضيف سنغافوره لقائمة الدول الأشد خطورة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 7:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 7:29 ص

علنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أنها أضافت مدينة سنغافورة إلى قائمة المقاصد الأعلى خطورة من حيث جائحة كورونا.
وبعد أن كانت المدينة المتطورة في درجة الخطورة المرتفعة في المركز الثالث، تراجعت إلى المركز الرابع والذي يشمل الدول شديدة الخطورة بالنسبة للأمريكيين.
يأتي هذا القرار - وفقا لما ذكرته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - في أعقاب ما أعلنته سنغافوره مؤخرا بالقيام بمزيد من تخفيف القيود وإضافة ثماني دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة لبرنامجها الخاص بتحصين المسافرين، حيث يمكن للقادمين من الدول المدرجة ضمن هذا البرنامج من المحصنين ضد فيروس كورونا أن يتم السماح لهم بدخول سنغافوره دون أن يلتزموا بفترة العزل المنزلي.

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