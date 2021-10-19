مورافيتسكي يحذر الاتحاد الأوروبي من «ابتزاز» بولندا بسبب حكم القانون

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اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، المفوضية الأوروبية وقطاعات بالبرلمان الأوروبي، بأنها تعامل بلاده خاصة بصورة غير عادلة فيما يتعلق بقضايا حكم القانون.

وقال مورافيتسكي، للنواب الأوروبيين ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين: "علينا أن لا نلتزم الصمت عندما تتعرض بلادنا للهجوم"، مضيفا: "أرفض لغة التهديدات، ولن أدع الساسة الأوروبيين يبتزون بولندا".

وأشار مورافيتسكي، إلى قرارات قانونية من فرنسا وألمانيا والدنمارك، قائلا إنها جعلت تفوق القانون الأوروبي نسبيا بطريقة مماثلة لحكم المحكمة الدستورية البولندية الأخير.

وحذر مورافيتسكي من أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوقف في القريب العاجل عن كونه اتحادا للدول الحرة.

وقال "هذا ليس ما اتفقنا عليه في المعاهدات".





