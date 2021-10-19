واشنطن تؤكد استقالة المبعوث الأمريكي لأفغانستان

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بشؤون أفغانستان، زلماي خليل زاد، سيستقيل قريبا من منصبه.

وقال بلينكن، في بيان أصدره مساء الاثنين، إن خليل زاد يترك منصبه، معربا عن شكره لقضائه "عقودا من الخدمة للشعب الأمريكي".

وأكد بلينكن أن نائب خليل زاي، توم ويست، الذي اشتغل سابقا في فريق الأمن القومي خلال فترة تولي جو بايدن منصب نائر رئيس في إدارة باراك أوباما، سيعمل ممثلا أمريكيا جديدا إلى أفغانستان.

وقبل ذلك أعلن خليل زاد في حديث لقناة "الجزيرة" نيته ترك المنصب، تأكيدا لتقرير نشرته شبكة "CNN".

ويأتي ذلك بعد نحو شهرين من انسحاب القوات الأمريكية وإجلاء الولايات المتحدة المتعاونين معها من أفغانستان، في عملية واسعة تعرضت لانتقادات لاذعة حيث اعتبرها كثيرون فوضوية.

وتولى خليل زاد منصب المبعوث الخاص منذ فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقاد المفاوضات مع حركة "طالبان" في قطر والتي توصلت إلى اتفاق سلام بين الطرفين نص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في غضون العام 2021.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، إنه خلال السنوات الـ3، التي قضاها خليل زاد في هذا المنصب، أصبح وجها لواحد من أكبر الإخفاقات الدبلوماسية الأمريكية في الذاكرة الحديثة.