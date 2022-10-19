أصدر مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية، بيان رسمي، اليوم، الأربعاء، تعقيباً على أحداث العنف بولاية غرب كردفان.

وقال البيان "قامت قوات من الحركة الشعبية - شمال، بقصف أحياء في مدينة لقاوة عصر أمس الثلاثاء، بعدد ١٣ قذيفة هاون من أحد قواعدها في جبل طرين شمال لقاوة.

واستهدف القصف سوق المدينة وحي الغزاية وحي المساليت ونتج عنه إصابة فردين من قوات الدعم السريع، حيث أعقب ذلك هجوم قوة تتبع للحركة الشعبية قوامها سرية مشاة على قواتنا التي تمكنت من دحرها وإجبارها على الانسحاب.

وما جرى يعتبر خرق واضح لإتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية مع حكومة السودان والذي يتم تجديده والالتزام به منذ ١٦ أكتوبر ٢٠١٩.

وتحذر القوات المسلحة قيادة الحركة الشعبية شمال من عواقب أي خرق لوقف إطلاق النار، ومحاولة إستغلال النزاعات المحدودة التي قد تنشأ بين المواطنين لتحقيق أجندة لا تخدم التعايش السلمي التاريخي بينهم ودعوات الحكومة السودانية المستمرة للحركة بالإنخراط في العملية السلمية.

السلطات المحلية بالولاية قادرة على التعامل مع مواطنيها بما يكفل المحافظة على حقوق الجميع بلا تحيز لفئة محددة من مكونات الشعب السوداني.

كما تؤكد القوات المسلحة بأنها ستستمر في الاضطلاع بواجباتها في حماية جميع المواطنين، وستتصدى لأي محاولة من قبل الحركة الشعبية شمال لخلط الأوراق والتدخل لصالح أي من المكونات الاجتماعية بالمنطقة، بما يحفظ الأمن والتعايش السلمي بين جميع المكونات الإجتماعية دون تمييز.