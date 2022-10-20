ألمانيا وفرنسا تبديان حماسا فاترا حيال الديون الأوروبية المشتركة

أبدت ألمانيا وفرنسا حماسا فاترا حيال احتمال إنشاء آليات جديدة لتحمل ديون أوروبية مشتركة لتقديم دعم مالي للدول الأعضاء التي تكافح أزمة الطاقة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله خلال مؤتمر صحفي افتراضي إن منح دفعة مالية جديدة أمر غير مناسب نظرا لعدم وجود مشاكل في الطلب ونظرا لاستقرار أسواق العمل والتضخم القوي.

وفي أعقاب اجتماع مع زميله وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ونظيره الفرنسي برونو لو مير، قال ليندنر:" لا أرى أن هناك حاجة إلى أدوات مالية أوروبية جديدة نظرا لأننا لدينا بالفعل أدوات قوية للغاية".

وردا على سؤال بشأن مقترح لإنشاء آلية جديدة لديون مشتركة للاتحاد الأوروبي قدمه المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون والمفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني، قال لومير إن موازنة فرنسا للعام 2023 شغلته عن الاطلاع على تفاصيل المقترح.