ضبط متهم بإشعال النيران في والده غربي الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبص على "م.ع.ال"، 20 عاما، عاطل؛ لاتهامه بإشعال النيران في والده ويدعى "ع.ال.م"، 55 عامًا، موظف، بعد أن سكب عليه البنزين أثناء تواجدهما في محل سكنهما، الكائن في منطقة الهانوفيل، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغا بنشوب حريقًا بشقة سكنية، كائنة في العقار رقم 14 شارع أبو بكر الصديق، منطقة الهانوفيل.



وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران، وتبين من المعاينة والفحص وجود أثار حريق بمقعد صالة الشقة، وإصابة قاطنها بحروق من الدرجات الثلاث بالذراعين والبطن والقدمين والوجه.



وجاء بتحريات الشرطة الأولية أن مرتكب الواقعة، هو نجل المصاب، مقيم في ذات الشقة، حيث قام بسكب بنزين من زجاجة كانت بحوزته، على والده أثناء جلوسه في الصالة، وأشعل النيران به مستخدمًا ولاعة، ما أدى لحدوث إصابته، كونه يعاني من مرض نفسي "انفصام في الشخصية".



ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.