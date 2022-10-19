رئيس وزراء أستراليا: سوف أناقش مع نظيري الياباني قضايا أمنية خلال لقائنا المقبل

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني البانيز، اليوم الأربعاء، إنه سيناقش قضايا الأمن والطاقة والتغير المناخي مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا، في بيرث السبت المقبل.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن اللقاء المقرر في عاصمة ولاية أستراليا الغربية السبت المقبل، سيعقد في الوقت الذي تعزز فيه الدولتان من تعاونهما في مجال الأمن في ظل تزايد الطموح العسكري والبحري للصين.



وقالت مصادر بالحكومة اليابانية، إن كيشيدا، الذي سيبدأ زيارة لأستراليا لمدة 3 أيام الجمعة المقبل، وألبانيز سيصدران بيانا مشتركا يبرز أهمية أن تكون "منطقة المحيط الهندي-الهاديء حرة ومفتوحة".



وقال البانيز "اليابان صديق مقرب وجدير بالثقة لأستراليا. شراكتنا أساسية للمصالح الاستراتيجية والاقتصادية للدولتين".



وخلال الإعلان عن زيارة كيشيدا لأستراليا، وصف كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، أستراليا، بـ"الشريك الاستراتيجي الخاص" لليابان، الذي تتشارك معه في القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية.