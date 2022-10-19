 مدرب بايرن: موسيالا وبلينجهام أحق من جافي بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم - بوابة الشروق
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مدرب بايرن: موسيالا وبلينجهام أحق من جافي بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 2:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 2:27 ص

يرى جوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الالماني، أن جمال موسيالا نجم فريقه والإنجليزي الشاب جود بلينجهام نجم بوروسيا دورتموند أحق من الإسباني جافي لاعب برشلونة بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم.

ويتم منح الجائزة لأفضل لاعب في العالم من الشباب تحت 21 عاما، وقد حصل عليها برشلونة للعام الثاني على التوالي بعد فوز بيدري بالجائزة في 2021.

وتنافس موسيالا وبلينجهام على الجائزة ، لكنهما حلا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، وجاء إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد في المركز الثاني.

ولدى سؤاله عن عدم حصول موسيالا على الجائزة قبل مواجهة بايرن أمام مضيفه أوجسبورج في كأس ألمانيا، قال ناجلسمان "أنت ترتدي نظارات النادي".

وأضاف "بالنسبة لي، كلا من جمال موسيالا وجود بلينجهام قدما مواسم أفضل من الفائز، جافي لاعب مذهل، وأنا سعيد من أجله أيضا".


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