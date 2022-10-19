الرئاسة الفلسطينية: حصار الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة نابلس «إعلان حرب شاملة»

(د ب أ)- قالت الرئاسة الفلسطينية مساء الأربعاء، إن حصار الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة نابلس منذ تسعة أيام، واقتحام المدن والقرى والمخيمات يعد بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وقيادته.



وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن "استمرار هذه السياسة الطائشة وغير المسؤولة خلقت مناخا لزيادة التوتر وانفجار الأوضاع، وهو ما حذرنا منه طويلا".



وقال أبو ردينة إن على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تعي أن هذه السياسة لن تجلب الأمن والاستقرار بل تدفع الأمور نحو وضع خطير، مضيفا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال بأي شكل من الأشكال.



وذكر أن الرئيس محمود عباس حذر جميع الأطراف من مغبة السياسة الإسرائيلية بشأن حصار نابلس واقتحام المدن والقرى وقتل الأطفال، مؤكدا أنه "لا يمكن إنهاء التوتر والصراعات القائمة في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية يحظى بموافقة الشعب الفلسطيني وقيادته".



وتفرض إسرائيل حصارا على نابلس في شمال الضفة الغربية وسط تهديدات بإطلاق عملية عسكرية لمواجهة مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم إن الحصار الإسرائيلي على المحافظة "ترك أثرا سلبيا كبيرا على قطاعات عديدة في الاقتصاد المحلي فيها ومنشآته".



وذكر هاشم في مؤتمر صحفي أن الإغلاق المتواصل أصاب الطرق والمداخل الرئيسية للمحافظة بأضرار كبيرة، كونها تضم آلاف المنشآت والمحال التجارية، إضافة إلى تأثير الإغلاق على الحياة اليومية للتجار والسكان.



وأفاد بأن الأعمال التجارية تأثرت بنسب تتراوح بين 40 إلى 70%، كما تأثرت الانتاجية في المصانع بنسبة 50%، وعمليات التسويق والمبيعات ونقل البضائع والمنتجات تأثرت بنسب مختلفة وفق كل قطاع.