نازحون فلسطينيون يقيمون أول معسكر من الخيام في غزة بعد تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي

أقام نازحون فلسطينيون، اليوم الخميس، أول معسكر من الخيام في غزة للإيواء بعد تدمير منازلهم جراء غارات إسرائيل.

وجرى إقامة المعسكر من الخيام في مقر ساحة مركز تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة غزة لاستيعاب المئات من النازحين.

وتقدر جهات حكومية في غزة أن أكثر من 15 ألف وحدة سكنية دمرت أو باتت غير صالحة للسكن منذ بدء إسرائيل هجومها على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 3785 والمصابين إلى 13 ألف جريح.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أنه "لا مخزون للأدوية في كل المستشفيات ونخشى نفادها نهائيا قريبا"، مطالبا المجتمع الدولي بتعجيل إدخال المستلزمات الطبية ومختلف الاحتياجات.

وذكر القدرة، في مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن الجيش الإسرائيلي أنذر حتى الآن 24 مستشفى بالإخلاء في غزة بينها، مستشفى الشفاء الأكبر في القطاع.

وأضاف، أن "أعداد الشهداء والجرحى تحت الأنقاض يفوق بكثير ما يتم نشره".