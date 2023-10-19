ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة المساكن بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة المساكن بمنطقة عين شمس بأسلوب " المفتاح المصطنع".

البداية عندما ضُبط عاطلان – لهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعُثر بحوزة المتهمين على مفاتيح مصطنعة "المستخدمة فى وقائع السرقة"، و 3 أجهزة "لاب توب"، و 2 شاشة تلفاز، و هاتف محمول، و 3 ساعة يد، و حقيبة سفر بداخلها بعض الملابس، و سماعة لاسلكية، و هارد ديسك، و جهاز راوتر، و مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين أقرا بأن المضبوطات من متحصلات 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل بمقهى)، أمكن ضبطه.