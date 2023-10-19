كتائب القسام تعلن قصف عسقلان برشقة صاروخية جديدة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم الخميس، قصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية جديدة.

وأمس الأربعاء، قصفت كتائب «القسام» مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مؤكدة أن القصف يأتي ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأتت هذه الرشقة بعد دقائق من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.

وأفاد موقع «روسيا اليوم» الإخباري، بسماع دوي صفارات الإنذار في مناطق تل أبيب وبتاح تكفا وجوش دان وشارون وسط إسرائيل.

ويأتي إطلاق الصواريخ خلال تنفيذ طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة عنيفة وضخمة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر.

وقوبلت «طوفان الأقصى» بعملية «السيوف الحديدية» الإسرائيلية، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.